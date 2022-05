Stiri pe aceeasi tema

- Joi, șeful diplomatiei ucrainene, Dmitro Kuleba, a cerut ca un loc sa fie ”rezervat” pentru Ucraina in UE, chiar daca negocierile de aderare ar urma sa dureze timp indelungat. „Auzim foarte des ca Ucraina apartine familiei europene si ca la ora actuala este important sa fie rezervat acest loc” pentru…

- Germania a inceput, joi, sa construiasca primele terminale plutitoare de stocare a gazului natural lichefiat (GNL) in Wilhelmshaven, un oras portuar din Saxonia Inferioara, relateaza CNN. Țara incearca sa accelereze constructia terminalului pentru a importa gaze naturale lichefiate din diverse tari,…

- Germania incearca sa accelereze constructia terminalului pentru a importa gaze naturale lichefiate din diverse tari, inclusiv din Statele Unite. ”Avem o sansa mare sa facem ce este in mod normal imposibil in Germania: sa construim un terminal de gaze naturale lichefiate in aproximativ 10 luni si sa…

- Cancelarul german Olaf Scholz amana o decizie finala cu privire la acordarea Ucrainei de tancuri de ultima generație pentru lupta sa impotriva Rusiei, in ciuda presiunilor partenerilor de coaliție, Verzii și Partidul Liber Democrat (FDP), potrivit a patru persoane familiare cu deliberarile. Planul,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat ca sanctiunile occidentale impotriva Rusiei au "efecte, care vor deveni mai drastice pe zi ce trece". Cu toate acestea, cancelarul a subliniat ca intreruperea aprovizionarii cu energie din Rusia trebuie sa fie "usor de gestionat" pentru statele europene. De asemenea,…

- Cancelarul german Olaf Scholz, premierul polonez Mateusz Morawiecki si presedintele lituanian Gitanas Nauseda au cerut sambata Rusiei sa se retraga imediat din Ucraina si sa respecte frontierele recunoscute international, transmite EFE.Purtatorul de cuvant al executivului german, Steffen Hebestreit,…

- Uniunea Europeana a condamnat in termeni duri, joi dimineata, atacul armatei ruse asupra Ucrainei si a avertizat ca presedintele Vladimir Putin va fi tras la raspundere. „Condamnam vehement atacul nejustificat al Rusiei asupra Ucrainei. In aceste ore intunecate, gandurile noastre sunt la Ucraina, la…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat joi dimineata ca operatiunea militara rusa lansata in Ucraina este „o incalcare flagranta” a dreptului international, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. „Germania condamna cat se poate de ferm acest act lipsit de scrupule al presedintelui (Vladimir)…