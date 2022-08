Berlinul se pentru pregăteşte naţionalizarea Gazprom Germania Guvernul de la Berlin a infiintat un holding pentru a realiza o posibila nationalizare a Gazprom Germania, afacerea cu energie abandonata de compania Gazprom din Rusia in luna aprilie, a informat duminica Welt am Sonntag, transmite Reuters, potrivit Agerpres Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

