- Sefa diplomatiei germane Annalena Baerbock a salutat sambata eliberarea unui al doilea grup de ostatici de catre Hamas, in randul carora sunt si patru germano-israelieni, exprimandu-si "usurarea" intr-o postare pe X (fostul Twitter), transmite AFP, citat de Agerpres.Vineri, patru ostatici germano-israelieni…

- Guvernul israelian și Hamas au convenit asupra unui armistițiu de 4 zile in Fașia Gaza, timp in care vor fi eliberați 50 de ostatici deținuți de palestinieni și 150 de prizonieri palestinieni din Israel. Cotidianul Times of Israel scrie ca guvernul a anunțat o prelungire cu o zi a acordului de incetare…

- Crucea Roșie Internaționala a confirmat ca a ajutat la eliberarea a inca doi ostatici deținuți de Hamas și i-a transportat luni seara din Gaza, potrivit jurnalul.ro. Intr-o postare pe X, fostul Twitter, grupul umanitar adauga ca “rolul lor de intermediar neutru face posibila aceasta activitate și suntem…

- Qatarul incearca sa negocieze eliberarea femeilor si copiilor israelieni rapiti de Hamas in schimbul palestinienilor inchisi in Israel. Qatar conduce discuțiile pentru schimbul de ostatici și prizonieri. Demersul are loc in a treia zi de la declanșarea violențelor Hamas in Israel, in dimineața zilei…

- Este posibil ca pana la 100 de ostatici israelieni, inclusiv femei și copii, sa fi fost luați in Gaza de catre Hamas, ceea ce complica enorm orice operațiune militara israeliana de eliberare a acestora, noteaza The Guardian.

- Hamas a afirmat ca ii ține ostatici pe comandanții israelieni, in contextul in care 50 de civili sunt ținuți ostatici intr-un kibbutz din apropierea graniței cu Gaza.Adjunctul șefului biroului politic al Hamas, Saleh al-Arouri, a declarat ca au fost capturați "ofițeri superiori". "Ceea ce…

- Brigazile al-Qassam, ramura armata a Hamas, au dat publicitatii sambata o inregistrare video in care pot fi vazuti cel putin trei barbati imbracati in civil, in mod clar speriati, tinuti captivi de un grup de indivizi inarmati si cu fetele blurate.

- Ramura armata a Hamas a dat publicitatii sambata o inregistrare video in care pot fi vazuti cel putin trei barbati imbracati in civil, in mod clar speriati, tinuti captivi de un grup de indivizi inarmati si cu fetele blurate, afirmand ca este vorba de "dusmani" capturati in timpul ofensivei lansate…