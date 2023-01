Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri dimineața, un elicopter la bordul caruia s-a aflat Denis Monastirski, ministrul ucrainean de Interne, insoțit de alte 16 persoane, intre care și doi copii, s-a prabușit in localitatea Brovari, situata in imediata apropiere a uneia dintre suburbiile Kievului. ”Dispunem de informații privind…

- Șaisprezece persoane, intre care ministrul de Interne al Ucrainei, Denis Monastirski, adjunctul acestuia și un secretar de stat, precum și mai mulți copii au murit, dupa ce un elicopter s-a prabușit, miercuri dimineața, in apropierea unei gradinițe și a u

- Cel puțin 16 persoane, inclusiv ministrul de Interne al Ucrainei, Denis Monastirski, și doi copii, au fost ucise miercuri, intr-un accident de elicopter in apropiere de Kiev, a anunțat poliția de stat. „In orașul Brovari – situat in suburbiile estice ale Kievului – un elicopter s-a prabușit in apropierea…

- Intreaga conducere a Ministerului de Interne a Ucrainei – ministrul Denis Monastirski, adjunctul Yevhen Yenin și un secretar de stat – a murit ca urmare a accidentul aviatic de miercuri de langa Brovary, potrivit Ukrinform. stire in curs de actualizare

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si cancelarul german Olaf Scholz au temperat joi sperantele Ucrainei de a primi sisteme de aparare antiaeriana Patriot, pe care Berlinul este dispus sa le furnizeze Poloniei, dar nu si Kievului, scrie Agerpres citand agențiile de presa EFE si DPA.“Trebuie…

- Hansi Flick (57 de ani), selecționerul Germaniei, a venit singur in conferința de presa care a prefațat meciul cu Spania, din grupa E a Campionatului Mondial, programat duminica, de la ora 21:00. Nemții continua sa sfideze FIFA. Dupa ce forul internațional a interzis purtarea banderolelor „One Love”…

- Prezenta la partida de debut a naționalei Germaniei la Cupa Mondiala, 1-2 cu Japonia, Nancy Faeser, ministrul german de interne al Germaniei, a purtat banderola „One Love”, interzisa de FIFA fotbaliștilor, informeaza Gazeta Sporturilor. Nancy Faeser s-a așezat chiar alaturi de șeful FIFA, Gioanni Infantino,…

- Ministrul german de interne si al sporturilor, Nancy Faeser, planuieste sa asiste la primul meci al Germaniei la Cupa Mondiala de fotbal 2022 din Qatar, prevazut miercuri contra Japoniei, transmite AFP, potrivit Agerpres.In Germania, ca si in alte tari occidentale, prezenta ministrilor sau a reprezentantilor…