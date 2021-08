Berlinul îşi închide ambasada la Kabul în urma înaintării talibanilor Ministerul de Externe german a anuntat duminica inchiderea ambasadei sale din Kabul, in timp ce capitala afgana este incercuita de combatantii talibani, relateaza Reuters si DPA. "Conditiile de securitate s-au deteriorat considerabil. Ambasada Germaniei la Kabul s-a inchis din 15 august", se poate citi pe site-ul internet al ministerului, care ii invita pe cetatenii germani sa paraseasca Afganistanul. Potrivit publicatiei Bild am Sonntag, armata germana a luat decizia sa trimita la Kabul avioane de transport A400M cu 30 de parasutisti la bord pentru a evacua personalul ambasadei si colaboratori… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

