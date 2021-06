Ministrul german al apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer, s-a pronuntat energic marti, la Praga, in favoarea preconizatei reforme a NATO, subliniind ca aceasta este necesara pentru ca Alianta Nord-Atlantica sa poata face fata eventualelor 'amenintari din partea Rusiei si Chinei', relateaza EFE. 'O reforma a NATO pana in 2030 este esentiala, intrucat fara acest efort comun nu vom putea fata fata amenintarilor din partea Rusiei si Chinei', a afirmat Kramp-Karrenbauer, in interventia sa prin teleconferinta in cadrul celei de-a opta editii a Forumului 'Securitatea noastra nu poate…