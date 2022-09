Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis marti ca legislatia din Germania care prevede o conservare preventiva "generalizata si nediferentiata" a datelor personale incalca dreptul european, o hotarare care va determina Berlinul sa isi revizuiasca masura,

- Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, a acuzat duminica Germania ca duce un ''razboi hibrid'' impotriva Rusiei, el justificand sistarea livrarilor de gaze rusesti catre Germania prin comportamentul ''inamical''…

- Berlinul nu considera interzicerea eliberarii vizelor Schengen pentru ruși o masura rezonabila și oportuna pentru a slabi Rusia și s-a opus acestei inițiative. O declarație in acest sens a fost facuta de reprezentantul Ministerului german de Externe Christopher Burger, relateaza TASS. Din punctul de…

- Ministrii Apararii si ai Afacerilor Externe din statele Uniunii Europene, care se reunesc la Praga in aceasta saptamana, vor analiza optiunile privind infiintarea unei misiuni militare a UE pentru antrenarea fortelor ucrainene si vor discuta despre solicitarea unor state membre

- Rusia și-a intrerupt livrarile de petrol – prin Ucraina – catre unele state membre ale Uniunii Europene, dupa ce o tranzacție bancara a fost refuzata din cauza sanctiunilor impuse Moscovei, a anuntat marti, 9 august, compania rusa Transneft, responsabila de transportul hidrocarburilor, potrivit agenției…

- Ultimele centrale nucleare ”nu sunt pertinente decat pentru productia de electricitate si doar pentru o mica parte a acesteia”, insa ”poate avea. cu toate acestea, sens” sa nu fie scoase din retea asa cum s-a prevazut, a anuntat cancelarul german. Germania a decis sa iasa din energia nucleara pana la…

- Marți, Vladimir Putin a dat asigurari ca gigantul rus Gazprom isi va indeplini pe deplin obligatiile fata de partenerii sai, intr-un moment in care livrarile catre Europa scad in plin conflict in Ucraina, scrie AFP. „Gazprom si-a indeplinit, continua sa-si indeplineasca si isi va indeplini pe deplin…

- Considerata mult timp una dintre vedetele economice ale globului, Germania se afla in fața unor dificultați care risca sa-i puna in pericol prosperitatea construita dupa razboi, relateaza Reuters . In timp ce, la suprafața, motorul economic german duduie, scaderea exporturilor din ultima vreme și scaderile…