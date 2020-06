Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat luni, la Casa Alba, ca reduce la 25.000 numarul soldatilor americani stationati in Germania, acuzand Berlinul ca este "restantier" la platile catre NATO, scrie dpa. "Vom reduce numarul soldatilor la 25.000", a declarat Donald Trump. El a mai spus ca trupele…

- Premierul polonez a incercat luni sa aplaneze ingrijorarile Germaniei cu privire la un proiect menit sa creasca numarul de soldati americani in tara sa, informeaza AFP potrivit Agerpres. Mateusz Morawiecki a confirmat intr-un interviu ca el continua negocierile in vederea intaririi contingentului…

- Discutiile privind consolidarea prezentei americane in Polonia sunt "pe drumul cel bun", a anuntat joi la Varsovia ambasadoarea americana Georgette Mosbacher, in timp ce aceasta tara si-a exprimat speranta reamplasarii pe teritoriul sau a unei parti din soldatii americani stationati in prezent in…

- Polonia spera ca o parte din soldatii americani care vor fi retrasi din Germania de presedintele Donald Trump, conform The Wall Street Journal, sa fie instalati in Polonia, a declarat sambata premierul Mateusz Morawiecki, transmite AFP, citata de Agerpres. The Wall Street Journal a scris vineri ca Donald…

- „Ne confruntam cu provocari majore, atat din punct de vedere economic cat si din punct de vedere politic”, a declarat Peter Altmaier cu ocazia prezentarii noilor prognoze revizuite privind evolutia celei mai mari economii a Europei. Conform noilor estimari, Produsul Intern Brut al Germaniei va inregistra…