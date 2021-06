Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al Afacerilor Externe, Heiko Maas, a facut apel la Uniunea Europeana sa elimine posibilitatea de veto de care dispune fiecare stat membru, pentru ca Europa „sa nu fie luata ostatica” in capacitatile sale de actiune. Normele Uniunii Europene prevad ca anumite decizii, in special in materie…

- Ministrul german al Afacerilor Externe, Heiko Maas, a facut apel luni la Uniunea Europeana sa elimine dreptul de veto de care dispune fiecare stat membru, pentru ca UE „sa nu fie luata ostatica” in capacitatile sale de actiune, informeaza Agerpres . „Nu ne mai putem permite sa fim luati ostatici de…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a îndemnat luni Uniunea Europeana sa suprime posibilitatea dreptului de veto de care dispune fiecare stat membru, pentru ca Uniunea „sa nu mai fie luata ostatica”, relateaza AFP și Reuters, potrivit News.ro. „Nu ne putem lasa luati…

- Nivelul de dezvoltare dintre statele membre ale Uniunii Europene este inegal, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, el pledand pentru "o viziune pe termen mediu si lung pentru Uniunea Europeana". El a intervenit online la dezbaterea "Sa vorbim despre viitorul Europei" (Let's talk…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut o intrevedere ieri, 31 mai 2021, cu Maros Sefcovic, vicepreședintele Comisiei Europene pentru relații interinstituționale și prognoza, in cadrul vizitei oficialului european in Romania. Discuțiile au vizat in special aspectele de interes privind Brexit,…

- Documentarul exploreaza modul in care urșii și oamenii au coexistat in ultimele secole in Romania, Slovenia și Slovacia. In 1992, Uniunea Europeana a adoptat o directiva numita Directiva Habitatelor. Pe scurt, aceasta asigura conservarea unei game largi de specii de animale și plante rare, amenințate…

- Romania, „ingrijorata” de prezența militara sporita a Rusiei in regiune Bogdan Aurescu. Foto: gov.ro. România nu se simte amenințata, ci îngrijorata de prezența militara sporita a Rusiei în regiune, iar, datorita Organizației Tratatului Nord-Atlantic, Marea Neagra este…

- Principalul obstacol in calea unui acord intre Uniunea Europeana si Elvetia este interpretarea divergenta a liberei circulatii a persoanelor, a explicat ministrul elvetian de externe Ignazio Cassis, potrivit AFP. ''Pentru Elvetia este vorba in mod esential de libera circulatie a lucratorilor…