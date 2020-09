Stiri pe aceeasi tema

- Germania "cere sa știe unde se afla" opozanta bielorusa Maria Kolesnikova, care, potrivit anturajului sau, a fost "rapita" luni dimineața, a declarat ministrul german de externe Heiko Maas, potrivit AFP. "Suntem foarte îngrijorați pentru doamna Kolesnikova",…

- Treizeci si doua de persoane au fost arestate marti in Germania sub suspiciunea ca au utilizat o platforma comerciala online ilegala, au anuntat miercuri procurorii din Frankfurt si Bamberg, transmite AFP.Arestarile au avut loc in 15 din cele 16 landuri germane, a precizat parchetul din Bamberg,…