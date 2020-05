Berlinul cere ambasadorului rus in Germania explicatii despre un atac cibernetic care a vizat-o si pe Merkel Germania a cerut joi ambasadorului rus explicatii cu privire la atacuri cibernetice care au vizat in 2015 Bundestagul (Camera inferioara a Parlamentului) si serviciile cancelarului Angela Merkel.



Acest atac cibernetic - despre care exista "indicii puternice" ca a fost comis de un suspect, la acea vreme membru al serviciului rus de informatii militare GRU - ar putea sa conduca la impunerea unor sanctiuni de catre Uniunea Europeana (UE), avertizeaza intr-un comunicat Ministerul german de Externe.



Secretarul de stat german insarcinat cu Afaceri Externe Miguel Berger l-a "invitat"… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia il invita pe presedintele francez Emmanuel Macron la marcarea victoriei impotriva Germaniei naziste, prevazuta la 24 iunie la Moscova, dupa ce a amanat ceremoniile din cauza pandemieicovid-19, a anuntat joi un reprezentant al diplomatiei ruse. "Noi invitatii vor fi trimise tuturor participantilor,…

- Rusia s-a declarat duminica "extrem de indignata" de tentativele Washingtonului de a "deforma" rolul URSS in infringerea Germaniei naziste in 1945, afirmind ca doreste sa aiba o "conversatie serioasa" cu responsabilii americani pe aceasta tema. "Sintem extrem de indignati de tentativele de a deforma…

- In ajunul celei de-a 75-a aniversari a victoriei asupra Germaniei naziste, Rusia și Statele Unite au polemizat din nou despre rolul URSS in al Doilea Razboi Mondial și rezultatul acesteia. Ministerul rus de Externe a raspuns furios la tweet-ul Casei Albe, in care doar Statele Unite și Marea Britanie…

- Intr-un comunicat postat pe pagina Facebook a Casei Albe, Washingtonul menționeaza doar Statele Unite și Marea Britanie ca fiind invingatorii naziștilor. Rivalitatea dintre Statele Unite și Rusia nu a putut fi uitata nici cu ocazia comemorarii a 75 de ani de la sfarșitul celui de-al Doilea Razboi Mondial.…

- Rusia s-a declarat duminica "extrem de indignata" de tentativele Washingtonului de a "deforma" rolul URSS in infrangerea Germaniei naziste in 1945, afirmand ca doreste sa aiba o "conversatie serioasa" cu responsabilii americani pe aceasta tema, relateaza AFP. "Suntem extrem de indignati de tentativele…

- ​Rusia s-a declarat duminica „extrem de indignata, de tentativele Washingtonului de „a deforma” rolul URSS în înfrângerea Germaniei naziste în 1945, susținând ca vrea „o discuție serioasa” cu responsabilii americani pe acest subiect. „Suntem…

- ​Rusia a facturat Statelor Unite aproape 660.000 de dolari pentru zborul sau cu echipamente medicale de luna trecuta. „Ajutorul umanitar”, dupa cum a fost descris de Kremlin, a inclus mii de echipamente care nu sunt folosite în mod tipic de spitale, ca maști de gaze de razboi și manuși…

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…