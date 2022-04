Stiri pe aceeasi tema

- Sefa diplomatiei germane Annalena Baerbock si-a declarat solidaritatea cu poporul ucrainean si a atentionat ca presedintele rus Vladimir Putin isi duce tara spre distrugere, informeaza vineri dpa. “Nu vom abandona niciodata poporul ucrainean in voia sortii”, a declarat Bearbock cu putin timp inainte…

- Uniunea Europeana ii va primi pe toti cei care fug de violenta dezlantuita de Rusia in Ucraina, a declarat vineri sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, citata de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministrul de externe german Annalena Baerbock a declarat vineri ca, in virtutea istoriei celui de-al Doilea Razboi Mondial, tara sa are datoria de a sustine pacea prin alte mijloace decat livrarea de arme, motivand astfel din nou decizia Germaniei de a nu furniza Ucrainei armament pentru ca aceasta…

- Anuntul retragerii unor trupe rusesti de la frontiera cu Ucraina trebuie "urmat de fapte", a atras atentia marti sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, potrivit AFP. CITESTE SI UE initiaza un sistem de conectivitate prin satelit si stimuleaza actiunile privind managementul traficului…

- Ministrul de Externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a declarat, marti, ca responsabilitatea de a detensiona conflictul din Ucraina revine Rusiei. Sefa diplomatiei germane a solicitat Moscovei sa isi retraga trupele de la frontiera cu Ucraina, informeaza AFP.

- Ministrul de externe Annalena Baerbock a incercat sa inlature orice indoiala cu privire la solidaritatea Germaniei in timpul vizitei incepute luni, la Kiev, in lumina refuzului Berlinului de a livra arme Kievului, transmite dpa. "Vom face tot ce ne sta in putinta pentru a ne asigura ca nu va fi o…

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock nu se va mai întâlni luni, la Kiev, cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, asa cum era prevazut, transmite agenția germana DPA.Surse din delegatia de la Berlin au explicat ca a intervenit o neconcordanta între agendele celor…

- Ministrul de externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a justificat joi refuzul tarii sale de a trimite Ucrainei armament pentru apararea de agresiunea rusa, spunand ca „cine discuta, nu trage”, informeaza dpa.