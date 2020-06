Berlinezii ar putea fi obligaţi să îşi facă abonamente pentru transportul public Autoritatile din Berlin analizeaza posibilitatea de a impune locuitorilor capitalei Germaniei sa plateasca pentru un abonament anual cu mijloacele de transport public, în ideea de a face autoturismele mai putin atractive si a ajuta la reducerea ambuteiajelor, relateaza Agerpres citând Bloomberg.



Propunerea, venita de la Departamentul pentru Transport si Mediu din Berlin, ar putea sa îi coste pe rezidentii capitalei Germaniei 761 de euro pe an, echivalentul unui abonament pentru transportul public.



Alte propuneri, bazate pe un studiu de fezabilitate elaborat de firma… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

