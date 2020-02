Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul roman Cristi Puiu a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun regizor al sectiunii competitionale "Encounters" pentru ultimul sau film "Malmkrog" in cadrul galei de premiere a celei de-a 70-a editii a Festivalului International de Film de la Berlin, transmite Agerpres. Scenariul, semnat…

- Cel mai nou film de lungmetraj regizat de Cristi Puiu, "Malmkrog", va deschide noua sectiune Encounters a editiei a 70-a a Festivalului International de la Berlin, ce va avea loc incepand de joi pana pe 1 martie. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, premiera mondiala a filmului va fi pe 21 februarie.…

- Filmul "Malmkrog", cel mai nou lungmetraj regizat de Cristi Puiu, va fi prezentat in premiera mondiala pe 21 februarie in deschiderea noii sectiuni Encounters din cadrul celei de-a 70-a editii a Festivalului International de Film de la Berlin, ce se va desfasura in perioada 20 februarie - 1 martie,…

