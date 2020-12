Berlinale 2021 ⎢ Ursul de Aur, decernat în cadrul unei ceremonii online Ediția din 2021 a Festivalului Internațional de Film de la Berlin va avea loc „in doi timpi”. In martie se va desfașura competiția oficiala, iar daca situația sanitara o va permite, proiecțiile publice vor fi programate in luna iunie. O ediție dubla Berlinale, unul dintre cele mai importante festivaluri europene... The post Berlinale 2021 ⎢ Ursul de Aur, decernat in cadrul unei ceremonii online appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

