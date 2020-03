Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul "There Is No Evil", in regia iranianului Mohammad Rasoulof, o drama despre limitele libertatii individuale sub un regim autoritar, a castigat sambata Ursul de Aur pentru cel mai bun film la cea de-a 70-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin. Prezenta romaneasca la…

- „There Is No Evil”, de Mohammad Rasoulof, a primit, sambata seara, marele trofeu Ursul de Aur al celei de-a 70-a editie a Festivalului de Film de la Berlin, unde Cristi Puiu a fost desemnat cel mai bun regizor din competitia Encounters, aflata la prima editie, pentru lungmetrajul „Malmkrog”.

- In topul celor mai bune filme romanești se numara pelicule noi și vechi, care au facut istorie și care s-au bucurat de succes, atat pe plaiurile mioritice, cat și dincolo de hotare. Fie ca ești fan filme romanești contemporane, fie ca apreciezi filmele istorice vechi sau comediile, iata o selecție…

- Cea de-a 70-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin, in competitiile careia sunt selectate trei filme regizate de Radu Jude si Cristi Puiu, a inceput joi seara cu o gala programata la Berlinale Palast.

- Pentru actorul si regizorul neozeelandez Taika Waititi, un maori de origine evreica, sa-l interpreteze pe Hitler nu era un lucru pentru care era pregatit. Totusi in "Jojo Rabbit" el se strecoara in uniforma dictatorului pentru un pariu riscant: o comedie despre Germania nazista, relateaza AFP.…

- „Malmkrog", cel mai recent film al regizorului Cristi Puiu, a fost inclus in sectiunea Encounters de la Berlinale. In acelasi program a fost selectat si filmul „Servants“, o productie Slovacia, Romania, Cehia, Irlanda, in care joaca Vlad Ivanov, au anuntat organizatorii.

- Cel mai recent film al lui Cristi Puiu, "Malmkrog", productie Romania, Serbia, Elvetia, Suedia, Bosnia, Macedonia, a fost inclus in sectiunea competitionala Encounters de la Berlinale. De asemenea, filmul "Servants", productie Slovacia, Romania, Cehia, Irlanda, in care joaca Vlad Ivanov, va fi prezent…

- La doi ani de la caștigarea Ursului de Aur și a premiului pentru cel mai bun debut cu “Touch Me Not/ Nu ma atinge-ma” la Berlinale 2018, regizoarea Adina Pintilie face un nou film cu potențial de controversa, “Moartea și Fecioara” (titlu de lucru).Realizatoarea a intrat cu noul sau proiect de lungmetraj…