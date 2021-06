Cea de-a 71-a editie a Festivalului de Film de la Berlin se transforma de miercuri intr-un "cinema de vara", popular si in aer liber, la patru luni dupa segmentul desfasurat inttr-un spatiu inchis si virtual in care Ursul de Aur a fost atribuit satirei regizate de Radu Jude, avand ca tema un video sexual devenit viral, relateaza EFE. O terasa cu fotolii in aer liber in monumentala Insula a Muzeelor din centrul istoric al Berlinului este spatiul ales pentru deschidere, decernarea amanata a premiilor si principalele proiectii. Publicul va putea vedea din nou pe marele ecran filmul "Babardeala cu…