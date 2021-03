Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul International de Film de la Berlin si-a deschis luni editia online cu un prim calup de filme, printre care ''Memory Box'', despre amintirile unei femei libaneze despre ororile razboiului civil din aceasta tara care a durat 15 ani, informeaza DPA. Semnata de cineastii libanezi Joana…

- Festivalul International de Film de la Berlin, ajuns la cea de-a 71-a editie, se deschide saptamana viitoare in umbra pandemiei de coronavirus, care i-a determinat pe organizatori sa inaugureze un format inedit, in doua etape, desfasurate separat si destinate mai intai profesionistilor si apoi publicului…

- Desparțire una și una in showbiz, și de la caz la caz din ce in ce mai scandaloasa! Yoannes și Narcisa Moisa au anunțat separarea, iar dupa ce zile la rand și-au imparțit replici dure, acum se pare ca cei doi ar fi ingropat securea razboiului! Manelistul și-a șters toate imaginile de pe Instagram, dar…

- Jucatorul Andrei Cristea (36 de ani) a declarat, luni, in conferinta de presa online in care a fost prezentat oficial in functia de antrenor principal al echipei CSM Poli Iasi, ca preluarea postului reprezinta o foarte mare responsabilitate deoarece situatia echipei aflata acum pe ultimul loc in…

- Anul 2020 va ramane in istorie ca anul in care pandemia a pus stapanire pe intreaga omenire iar tot ceea ce s-a intamplat pe parcursul anului și-a pus amprenta asupra ISU Alba atat prin prisma activitaților desfașurate cat și prin impactul asupra starii de sanatate, fizica și chiar psihica, a personalului.…

- O femeie din Canada si-a plimbat sotul in lesa ca sa poata iesi din casa in timpul restrictiilor de circulatie. Atunci cand au fost opriti de catre autoritati, femeia le-a spus politistilor ca ea doar „plimba cainele” pe langa casa, in Sherbrooke, provincia Quebec. Pentru fapta lor, cuplul a fost amendat…

- Ștefan Birtalan, unul dintre cei mai mari jucatori de handbal din Romania, a acceptat invitația de participa la emisiunea "Prietenii lui Ovidiu". Acesta a dezvaluit un episod incredibil din copilaria și andolescența sa. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare miercuri, de la ora 20:00.…