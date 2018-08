Berlin. Rudolf Hess, proteste la comemorarea liderului nazist Cateva mii de contramanifestanti au aruncat sticle si pietre catre cei care onorau memoria unuia din apropiatii lui Adolf Hitler. Politia i-a dispersat pe cei care au incercat sa blocheze marsul asezandu-se pe traseu; ei au fost luati pe sus si dati la o parte de fortele de ordine. Demonstratia a luat sfarsit in cursul serii. Politia a anuntat ca a arestat cateva persoane care aruncasera sticle si pietre. Intr-un comunicat in reteaua Twitter, politistii au explicat: 'Colegii nostri protejeaza orice demonstratie impotriva perturbarilor, indiferent de tema. Acest lucru este inscris… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 600 de neonazisti au participat sambata la un mars prin cartierul Friedrichshain din Berlin, pentru a comemora moartea liderului nazist Rudolf Hess, relateaza DPA. Citește și: Partidul Social Democrat din Elveția, atac VIOLENT la adresa lui Liviu Dragnea: El este PAPUȘARULMii…

- Peste 600 de neonazisti au participat sambata la un mars prin cartierul Friedrichshain din Berlin, pentru a comemora moartea liderului nazist Rudolf Hess, relateaza DPA. Foto: (c) FELIPE TRUEBA / EPA Mii de contramanifestanti au aruncat sticle si pietre catre cei care onorau memoria unuia din apropiatii…

- Trei persoane au murit miercuri la Harare in infruntari care au opus fortele de ordine si sustinatorii opozitiei, care acuza comisia electorala de fraude dupa anuntul victoriei in alegerile legislative a partidului aflat la putere in Zimbabwe din 1980, Zanu-PF, relateaza AFP. SUA, care…

- Cel putin patru persoane au fost ranite dupa ce o masina d eteren a intrat pe trotuar, in Manhattan, informeaza autoritatile americane. Incidentul s-a produs in jurul orei locale 02.30 pm pe Sixth Avenue, intr-o zona intr-o zona aglomerata. SUV-ul s-a proiectat in restaurantul corean…

- "Colegii mei erau in exercitarea atributiilor de servicu, chiar in timpul serviciului. La un moment dat le-a iesit in fata, de pe o strada laturalnica, un autoturism care le-a taiat calea, nu au mai putut evita, au intrat in coliziune cu ei. Din autospeciala noastra, conducatorul auto, un coleg de…

- Poliția germana a impușcat duminica un barbat care se comporta violent in interiorul Catedralei din Berlin, a anunțat poliția din capitala germana pe Twitter, facand totodata apel la public sa nu raspandeasca zvonuri, relateaza Reuters.

- O explozie de proporții s-a produs in Ontario, Canada. Din primele informații intre 15 și 20 de persoane au fost ranite, dintre care trei sunt in stare grava. Explozia a fost produsa ca urmare a amplasarii unui dispozitiv improvizat intr-un restaurant, scrie presa internaționala. Poliția canadiana a…