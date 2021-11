Berlin: Restricții pentru persoanele nevaccinate Germania este afectata de cel mai agresiv val al pandemiei de Covid, inregistrand peste 50.000 de cazuri noi, un record absolut. Autoritațile germane au decis impunerea primelor restricții pentru pentru persoanele nevaccinate. Incepand de luni, Berlinul interzice persoanelor nevaccinate accesul in mai multe spații interioare, precum restaurante, baruri, saloane de coafura și sali de sport. In conformitate cu noile reguli impuse, doar persoanele care au fost vaccinate complet si cele care pot dovedi ca s-au vindecat de aceasta boala pot avea acces in spatii de agrement si alte locuri, relateaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

