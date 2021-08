Stiri pe aceeasi tema

- An școlar 2021-2022: Ce elevi vor putea sta ACASA din septembrie, la școala online An școlar 2021-2022: Ce elevi vor putea sta ACASA din septembrie, la școala online Sorin Cimpeanu nu exclude posibilitatea de a folosi in continuare scenariile, dar spune ca acestea vor fi doar o varianta de rezerva.…

- In 2 septembrie, cand reincepe anul școlar in Franța, a anunțat ministrul Educației naționale, Jean-Michel Blanquer, elevii nevaccinati ai colegiilor și ai liceelor nu vor fi primiți la cursuri daca sunt detectați pozitiv la testul Covid-19. S-a precizat insa ca nu vor fi obligați sa se vaccineze, dar…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat o hotarare, potrivit careia copiii de pana la 6 ani nu mai au nevoie de test negativ pentru Covid la revenirea in țara. „La articolul 3 alineatul (2) literele d) și e) se modifica și vor avea urmatorul cuprins: ,,d) copiii cu varsta mai mica sau…

- Evaluarea Naționala 2021 incepe marți, 22 iunie 2021, cu prima proba scrisa, cea la limba și literatura romana, urmand ca in 24 iunie sa aiba loc proba scrisa la matematica. Peste 131.000 de elevi absolventi de gimnaziu s-au inscris pentru a sustine examenul de capacitate in 2021.

- ​Ministerul Educației a publicat un ghid informativ de 13 pagini despre examenul de evaluare naționala 2021, dedicat elevilor dar și parinților, cu informații atat despre condițiile organizatorice și sanitare, cat și despre desfașurarea probelor scrise din datele de 22, 24 și 25 iunie și ulterior, din…

- Elevii claselor a XII-a de la liceele din Gherla au fost vedetele festivitaților de sfarșit de an școlar. Spre deosebire de absolvenții de anul trecut, care nu au avut parte de o sarbatoare asemanatoare din cauza restricțiilor cauzate de pandemia cu Covid-19, generația actuala a fost mai norocoasa…

- Parinții vor putea participa la festivitațile de sfarșit de an școlar ale copiilor, alaturi de elevi și cadre didactice, daca sunt vaccinați impotriva COVID-19, daca au test negativ sau daca au trecut prin boala. Ceremoniile trebuie organizate in aer liber. Prevederea se regasește in hotararea de joi…

