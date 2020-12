Berlin: Patru persoane rănite într-un schimb de focuri de armă Patru persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri de arma in Berlin la primele ore ale zilei de sambata, a anuntat politia germana, transmite Reuters. O purtatoare de cuvant a politiei a spus ca patru persoane au fost duse la spital, dupa o altercatie intre mai multi oameni in districtul Kreutzberg si a adaugat ca nu sunt indicii privind un posibil motiv politic. Serviciul de pompieri din Berlin a anuntat anterior pe Twitter ca trei persoane au fost grav ranite in schimbul de focuri. Un fotograf care lucreaza la DPA a afirmat ca schimbul de focuri a avut loc la intrarea pe Stresemannstrasse,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au fost ranite cu focuri de arma sambata dimineata in cartierul Kreuzberg din Berlin, a anuntat politia germana, citata de dpa, potrivit Agerpres. Agenti de politie au cercetat zona, localizata in apropierea cartierului general al Partidului Social-Democrat german (SPD),…

- Trei persoane au fost ranite într-un atac cu arma în capitala Germaniei, Berlin, sâmbata dimineața, au spus pompierii, relateaza Reuters. Un purtator de cuvânt al poliției a confirmat ca au fost focuri de arma în districtul Kreuzberg, iar mai multe persoane au fost…

- Patru persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri in capitala germana Berlin in primele ore ale zilei de sambata, a anunțat poliția, citata de Reuters, conform Mediafax. Citește și: Florin Cițu anunța ca Romania PRIMEȘTE doze DOAR pentu 5 milioane de cetațeni: e nevoie de vaccinarea…

- O ampla explozie produsa la un depozit din apropiere de orașul englez Bristol s-a soldat cu mai multe victime, a informat joi o purtatoare de cuvânt a serviciului de pompieri, relateaza Reuters.Departamentul de pompieri anunțase anterior pe Twitter ca a fost solicitat sa intervina la un incident…

- Mai multe persoane au fost grav ranite in urma unei puternice explozii care a avut loc la un depozit din zona portuara a orasului englez Bristol, azi, in jurul pranzului, anunța Reuters, citata de agerpres . Serviciile de pompieri au transmis mai devreme pe Twitter ca au fost solicitate sa intervina…

- O ampla explozie produsa la un depozit din apropiere de orasul englez Bristol s-a soldat cu mai multe victime, miercuri, au anuntat serviciile de salvare citate de PA Media, preluata de Reuters. Serviciile de pompieri au transmis mai devreme pe Twitter ca au fost solicitate sa intervina la Avonmouth,…

- Atac terorist in Germania: „Sunt morti si raniti”.foto Mai multe persoane au fost ranite, marti, in urma unui atac in Germania, in zona pietonala Trier. O masina a intrat in multime, provocand moartea a doi oameni, iar alti zece sunt raniti. La fata locului, au ajuns mai multe echipaje ale Politiei…

- Mai multe persoane au fost ranite in centrul Vienei, pe fondul unor schimburi de focuri, in urma unui atac asupra unei sinagogi, a informat agenția Reuters."S-au tras focuri de arma, sunt persoane ranite. Stați departe de toate locurile publice sau de mijloacele de transport in comun", a anunțat Poliția…