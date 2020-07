Stiri pe aceeasi tema

- Compania de transport public în comun din Berlin îi încurajeaza pe cetațeni sa nu mai foloseasca deodorant, astfel încât calatorii vor fi obligați sa poarte masca în mod corespunzator, pentru a se apara de mirosuri, daca de coronavirus nu le este așa teama, potrivit…

- Startup-urile IT aflate in faza de creștere vor putea obține noi finanțari de capital de risc de la un nou fond de investiții, de 125 de milioane de euro, lansat, de un investitor in aplicații utilizate și de romani, ca Revolut, Glovo sau Spotify, potrivit startupcafe. Compania de investiții GP Bullhound…

- 20% din acțiunile Lufthansa ajung la statul german. Operatorul negociaza un pachet de salvare guvernamental de 9 mld. euro Compania aeriana germana Lufthansa a anuntat joi ca este in discutii avansate cu fondul de stabilizare economica al guvernului german cu privire la un un pachet de salvare de noua…

- Compania aeriana germana Lufthansa a anuntat joi ca este in discutii avansate cu fondul de stabilizare economica al guvernului german cu privire la un un pachet de salvare de noua miliarde de euro, dar care include si preluarea de catre stat a unei participatii de 20% la transportatorul aerian, transmite…

- Compania aeriana Lufthansa este increzatoare ca discutiile cu Guvernul de la Berlin privind un posibil ajutor financiar vor fi incheiate in curand, se arata intr-o scrisoare trimisa angajatilor companiei de Consiliul de Administratie si consultata de Reuters.

- Compania aeriana Lufthansa este increzatoare ca discutiile cu Guvernul de la Berlin privind un posibil ajutor financiar vor fi incheiate in curand, se arata intr-o scrisoare trimisa angajatilor companiei de Consiliul de Administratie si consultata de Reuters.In scrisoare, se adauga insa ca…

- Italienii impun noi reguli celor care vor sa circule cu metroul in aceste zile. Persoanele care nu au masca pe fața nu au voie in stații.Cu cateva zile inaintea relaxarii restricțiilor impuse din cauza coronavirusului in Italia, la Roma se experimenteaza noi reguli privind intrarea la metrou.Astfel,…

- In perioada sarbatorilor de Paști puteți merge la cumparaturi respectand restricțiile impuse de Ordonanțele Militare. Dar nu uitați sa va protejați! Direcția de Sanatate Publica (DSP) Timiș va recomanda sa va luați masuri de precauție atunci cand alegeți sa mergeți la magazin, sa va dezinfectați mainile…