Stiri pe aceeasi tema

- "Ma bucur ca m-am intors la prieteni. Așa am scris și in cartea de oaspeți. Ma refer la relațiile de prietenie dintre statele noastre, dar și la cele dintre noi doi. Imi aduc aminte de prima nostra intalnire din urma cu 15 ani, cand amandoi dețineam alte funcții (...). Pe atunci nu banuiam ca vom ajunge…

- Dupa ce au exclus o vizita a presedintelui german Frank-Walter Steinmeier la Kiev, oficialii ucraineni s-au repliat din mers și l-au invitat in schimb pe cancelarul german Olaf Scholz, transmite miercuri dpa. „Am comunicat faptul ca presedintele meu si guvernul ar fi foarte fericiti daca cancelarul…

- Locuitorii din Florenta, care este oras infratit cu Kiev, au urmarit un discurs al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski si si au fluturat steaguri albastre si galbene in Piazza Santa Croce, in timp ce clopotele bisericii au batut de 17 ori - o data pentru fiecare zi de la invazia Rusiei in Ucraina.…

- Ucrainenii din orașul Melitopol au primit pliante de la Vladimir Putin. Despre aceasta scrie Radio Svoboda. Potrivit acestora, Putin le promite cetațenilor ”pace și securitate”, iar pe soldații ucraineni îi îndeamna sa depuna jos armele, potrivit Safenews.md. „Dragi…

- Președintele Volodimir Zelenski se declara nemulțumit de faptul ca NATO a refuzat sa instituie o zona de interdictie aeriana in Ucraina, pe motiv ca “inchiderea spatiului aerian al Ucrainei ar provoca o agresiune directa a Rusiei impotriva NATO”. “A avut loc un summit NATO astazi, un summit slab, un…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a declarat, vineri seara, intr-o conferința de presa, ca Serbia este pentru pace și respectarea dreptului internațional. De asemenea, considera ca este greșit sa se incalce integritatea teritoriala a oricarei țari, inclusiv a Ucrainei, dar nu va impune sancțiuni Rusiei,…

- Comitetul Executiv al UEFA a decis, vineri, ca finala din acest an a Ligii Campionilor, care ar fi trebuit sa se aiba loc la Sankt Petersburg, sa se dispute pe arena Stade de France, din Paris. Meciul este programat pentru data de 28 mai. “UEFA ii multumeste presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, pentru…

- Evenimentele din ultimele 24-48 de ore "fac parte dintr-un scenariu deja in derulare, care consta in crearea de provocari false, apoi in a raspunde la aceste provocari si, in cele din urma, in a comite o noua agresiune impotriva Ucrainei", a acuzat Blinken intr-un discurs la Conferinta de Securitate…