Berlin: Dispozitive incendiare aruncate în curtea ambasadei Chinei ​Un barbat în vârsta de 42 de ani, suspectat ca a aruncat mai multe dispozitive incendiare peste gardul ambasadei Chinei la Berlin, a fost arestat de poliție miercuri, potrivit AFP.



&"În aceasta dimineața, poliția a arestat un barbat care ar fi aruncat mai multe dispozitive incendiare în incinta unei ambasade din Brueckenstrasse&" în centrul capitalei germane, a declarat poliția din Berlin într-un comunicat.



Deși nu a specificat care este ambasada vizata, China este singura țara cu reprezentare diplomatica pe aceasta strada care face legatura între… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

