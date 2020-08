Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a apreciat vineri ca acordul de normalizare a relatiilor intre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU) constituie 'o contributie importanta la pacea in regiune', transmite AFP. Maas, a carui tara detine presedintia semestriala a Consiliului UE, a vorbit…

- Acordul dintre Israel si Emiratele Arabe Unite (UAE) nu va asigura pacea in regiune, a apreciat joi un consilier special in afaceri internationale al presedintelui Parlamentului iranian. Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi a salutat in schimb acordul pentru normalizarea relatiilor dintre Israel…

- Uniunea Europeana va trebui sa creasca presiunea pe care o exercita asupra presedintelui din Belarus, Aleksandr Lukasenko, reprimarea brutala a unor manifestanti pasnici nefiind acceptabila in Europa de astazi, a afirmat joi ministrul german de externe, Heiko Maas, transmit Reuters si dpa. Seful diplomatiei…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a avertizat marti Rusia impotriva unor noi consecinte daca o instanta germana va decide ca statul rus a fost complice la presupusa asasinare comandata a unui cetatean georgian la Berlin anul trecut, potrivit DPA. 'In cazul in care vor exista astfel…

- Germania se opune revenirii Rusiei in G8. Ministrul de Externe de la Berlin, Heiko Maas, considera ca Moscova trebuie mai intai sa retrocedeze Ucrainei peninsula Crimeea, anexata in 2014, precum si sa-si retraga trupele din Donbass.

- Ministrul afacerilor externe al Germaniei, Heiko Maas, a amenintat Rusia cu sanctiuni in legatura cu uciderea unui cetatean georgian la Berlin, act care se presupune ca a fost comis la comanda Kremlinului, informeaza joi dpa si Reuters. Guvernul german ia foarte in serios declaratia procurorilor federali,…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a declarat luni ca Germania ar putea renunta din 15 iunie la avertismentul privind turismul in strainatate, introducand in loc recomandari mai putin stricte, informeaza Reuters. Seful diplomatiei de la Berlin a avertizat insa ca nu se va reveni rapid la vacantele…