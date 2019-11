Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a cerut duminica interzicerea armelor nucleare in timpul unei vizite in orașele din vestul Japoniei, Nagasaki și Hiroshima, singurele doua orașe din lume supuse bombardamentelor atomice in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, potrivit Reuters, preluata de Mediafax.

- Suveranul Pontif, un militant infocat impotriva armelor nucleare, va citi un mesaj pe tema armelor de distrugere in masa la Nagasaki si se va intalni totodata cu supravietuitori ai accidentului nuclear de la Fukushima, din 11 martie 2011, cel mai grav dezastru nuclear dupa cel de la Cernobil, in…

- Papa Francisc a sosit sambata in Japonia, a doua etapa a calatoriei sale apostolice asiatice de o saptamana, al carei principal obiectiv este de a transmite un mesaj impotriva armelor nucleare la Nagasaki si Hiroshima, singurele orase din istorie care care au suferit bombardamente atomice, potrivit…

- Organizat in perioada 6-27 octombrie si dedicat problemelor de mediu, sociale si pastorale ale statelor strabatute de Amazon, sinodul a reunit la Vatican cardinali si peste 184 de episcopi, dintre care peste 60% provin din cele noua tari amazoniene ale Americii Latine. Papa Francisc a promis…

- Președintele Klaus Iohannis a participat, alaturi de soția lui, Carmen Iohannis, la ceremonia de intronare a imparatului Naruhito al Japoniei, derulata in Palatul Imperial din Tokyo. Pentru acest eveniment special, Klaus Iohannis a ales sa poarte un frac realizat de designerul roman Alexandru Ciucu,…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita in Japonia, a fost primit luni, la Palatul Akasaka-Geihinkan, de prim-ministrul nipon Shinzo Abe. Potrivit Administratiei Prezidentiale, discutiile vor viza Parteneriatul strategic dintre Romania si…

- Guvernul japonez a decis sa amane pentru luna noiembrie parada de intronare a imparatului Naruhito, care era programata sa aiba loc la Tokyo pe 22 octombrie, au anuntat joi companiile mass-media nipone, citate de Xinhua. Parada, in timpul careia imparatul Naruhito si imparateasa Masako vor defila intr-o…

- Papa Francisc le va solicita liderilor politici ai lumii sa renunte permanent la armele nucleare in discursurile pe care acesta le va sustine luna viitoare, cu ocazia vizitelor la Hiroshima si Nagasaki, conform unui anunt facut miercuri de Vatican, transmite Kyodo potrivit Agerpres Suveranul Pontif…