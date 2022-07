Stiri pe aceeasi tema

- De la orele amiezii, societate Berg Banat iși inaugureaza unitatea de producție de la Campia Turzii. O investiție de aproximativ 9 milioane de euro. Este vorba despre stația de zincare termica care va funcționa in Parcul INDUSTRIAL și care iși incepe activitatea. Lucrarile la fabrica Berg Banat au inceput…

- Compania care activeaza in domeniul panificațiilor, La Lorraine, care are fabrica la Campia Turzii, a anunțat o extindere considerabila a afacerii, cu o investiție de circa 70 de milioane de euro. „Avem un singur megaproiect, care include cel putin patru proiecte majore: extinderea capacitatii curente…

- In curand, cea mai mare investiție privata din Campia Turzii iși va deschide porțile, iar primaria promite sute de locuri de munca pentru cetațenii din oraș. Investiția suedezilor de la WIP Industries, de la Campia Turzii, avanseaza in ritm alert, iar noua fabrica de componente pentru mobilier, ar putea…

- In comuna Luna se lucreaza de zor la extinderea rețelelor de apa și canalizare, prin proiectul european derulat de Compania de Apa Arieș. Primarul Aurel Giurgiu a explicat ca se lucreaza in paralel la Luncani pentru extinderea rețelelor de apa și canalizare, lucrarile sunt in ritm alert pentru ca acolo…

- Compania mahiara KESZ va face o fabrica de materiale de construcții la Turda, care ar putea fi finalizata in toamna anului 2023. „Preconizam sa incepem lucrarile la hala de productie de la Turda cel tarziu la inceputul anului 2023 si dorim sa finalizam pana in toamna anului 2023. Pentru inceput vor…

- Istoria globala este incarcata de evenimente istorice marcante. Pe data de 8 iulie s au petrecut o parte din aceste evenimente, printre care: 1497: Vasco da Gama incepe prima calatorie pe mare din Europa spre India, inconjurand Africa; se deschide astfel linia de navigatie din Europa spre Asia.1581:…

- ”Peste 7.000 de zboruri au avut ȋntarzieri sau au fost anulate, anul acesta, pe aeroportul Otopeni, potrivit Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti. Astfel de situatii sunt tot mai ȋntalnite ȋn ultimele luni, odata cu ȋnceperea sezonului vacantelor, din cauza lipsei de personal si a problemelor cu…

- Compania greaca Frigoglass construiește in zona Timisoarei o noua unitate completa pentru producerea de frigidere profesionale. Investitia totala este de 60 de milioane de euro, din care reconstructia 40-42 de milioane. Fabrica fost complet distrusa anul trecut de un incendiu. Societatea a primit pana…