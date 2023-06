Bereș Denisa Ioana, in varsta de 18 ani, a impresionat comunitatea locala și profesorii sai de la Liceul Teoretic din Teiuș prin performanțele sale academice remarcabile. Ea a obținut titlul de șefa de promoție in acest an și a facut acest lucru fara a apela la meditații pentru pregatirea examenului de Bacalaureat. Bereș Denisa Ioana […] The post Bereș Denisa Ioana, șefa de promoției - 2023 de la Liceul Teoretic din Teiuș first appeared on teiusinfo.ro | stiri teius | ziar teius .