Bereanda, Autovit.ro: Piata masinilor second hand a explodat; cresc insa si vanzarile de masini electrice

- Germania a depasit Norvegia devenind cea mai mare piata de autovehicule electrice din Europa, semn ca utilizatorii sunt interesati de aceasta tehnologie, asa cum modelele Volkswagen si Daimler sunt pregatite sa depaseasca vanzarile Tesla.

- Germania a devenit cea mai mare piața pentru mașinile electrice și hibride din Europa. Vanzarile din primul trimestru au crescut cu 70% la 17.574 de unitați, iar nemții au depașit in premiera Norvegia, liderul tradițional la acest capitol.

- Piata masinilor second-hand din import a scazut cu 6% in primul trimestru, la 120.000 de unitati, dar media lunara a ramas mare, de peste 40.000 de unitati inmatriculate, potrivit nformatiilor de la Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Valoarea…

- Romanii incep incet, incet sa se reorienteze catre masinile noi. peste 28.000 de unitati. Astfel, piata masinilor noi a atins cel mai bun nivel din ultimii noua ani – peste 28.000 de unitati vandute in primul trimestru al acestui an, conform unei analize a pltatformei de vanzari de autoturisme Autovit.ro.

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a crescut in primele trei luni ale anului cu 28,5%, la 28.643 unitati, in timp ce in cazul masinilor second-hand s-a inregistrat o scadere de 5,8%, la 120.641 unitati, potrivit datelor ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. …

- Industria auto germana trebuie sa investeasca semnificativ in dezvoltarea masinilor electrice si a facilitatilor de productie pentru baterii in Europa, pentru a face fata concurentei pe plan global, a afirmat ministrul Economiei, Peter Altmaier, intr-un interviu aparut in publicatia Bild. Producătorii…

- Vanzarile de autoturisme ecologice au crescut cu 75% in primele doua luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2017, pana la 392 de unitati, releva statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES. Potrivit datelor oficiale, din…