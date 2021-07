Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic a facut sambata recomandari șoferilor care circula in sudul și estul țarii, zone pentru care Administrația Naționala de Meteorologie a emis a avertizare Cod galben de canicula și disconfort termic, valabila sambata și duminica, noteaza mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Noua persoane au avut nevoie de ajutorul medicilor, din cauza ca au facut insolatie. Cazurile au fost inregistrate in perioada 12 - 16 iulie la Centrul Național de Asistența Medicala Urgenta Prespitaliceasca.

- Un barbat din Iași a murit dupa ce a fost gasit in strada cu hipertermie, avand temperatura de peste 42 de grade. Toate eforturile medicilor de a-l resuscita au fost in zadar. Din primele informații, pacientul in varsta de aproximativ 50 ani a fost gasit pe strada, inconstient. El a fost preluat de…

- Pe durata caniculei, specialiștii IGSU vin cu mai multe recomandari pentru cetațeni. Pompierii indeamna oamenii sa respecte regulile antiincendiare și sa nu aprinda resturile menajere și vegetația uscat.

- Dr. Tudor Ciuhodaru a publicat pe Facebook un mic ghid de supraviețuire pe canicula: Atenție, e canicula. Mic ghid de supraviețuire. Ce trebuie sa (NU) faceti in spații inchise, pe strada. 1.In spatii inchise (acasa si la birou): a) evitati cresterea temperaturii avand grija sa: • Limitati utilizarea…

- Dupa o luna de ploi, furtuni și inundații, vremea se incalzeste brusc. Meteorologii au emis deja primele coduri de canicula și disconfort termic, iar vestul țarii a inceput deja sa se incinga sub soarele dogoritor. Temperaturile vor creste in toata tara.

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, le arata pisica medicilor și asistenților care nu vor sa se vaccineze. Aceasta nu a negat ca e posibil ca vaccinarea sa devina obligatorie pentru anumite categorii profesionale, precum sunt medicii sau profesorii. "Eu pot sa va spun experiența mea personala…

- Dupa ce s-au deschis centre drive-thru, atat in Capitala, cat și in alte orașe din țara, campania de vaccinare impotriva COVID-19 la nivel național, pe care autoritațile o doresc accelerata, se va derula, de marți, și prin intermediul cabinetelor medicilor de familie care s-au inscris pentru a putea…