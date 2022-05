Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda se teme de o intrerupere a alimentarii cu gaze naturale rusesti, din cauza refuzului sau de a plati in ruble grupului rusesc Gazprom, anunta operatorulo din aceasta tara nordica, relateaza AFP. Gasum, intreprinderea insarcinata cu importul de gaze naturale din Rusia, ”nu accepta cererea…

- Finlanda se teme ca Rusia i-ar putea opri alimentarea cu gaze, in contextul refuzului de a plati in ruble si al crizei generate de intentia aderarii la Alianta Nord-Atlantica, informeaza cotidianul Le Figaro, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Diplomatia rusa a decis sa expulzeze doi diplomati finlandezi, ca masura de retorsiune fata de o masura similara a Helsinki, anunta marti Ministerul rus de Externe, relateaza AFP. Ambasadorul finlandez a fost convocat marti la sediul ministerului rus, anunta intr-un comunicat Moscova. In cadrul acestei…

- "Rusia zice ca a atacat Ucraina ca sa nu ajunga NATO la granița cu ei. Sa nu intre Ucraina in NATO. Noua condiție pe care o pune este ca Ucraina sa nu intre niciodata in NATO. Singurul lucru pe care l-a realizat in acest atac este ca i-a convins pe finlandezi sa intre in NATO. Asta e rezultatul politicii…

- Presedintele finlandez Sauli Niinisto si premierul Sanna Marin si-au anuntat sprijinul pentru aderarea la Alianta Nord-Atlantica, afirmand ca "Finlanda trebuie sa solicite fara intarziere aderarea la NATO", potrivit unui comunicat comun, emis joi, citat de CNN. "In aceasta primavara, a avut loc o discutie…

- Finlanda va trimite arme si munitie Ucrainei, ca urmare a invadarii de catre Rusia, a declarat luni prim-ministrul Sanna Marin.Transportul va include 2.500 pusti de asalt, 150.000 gloante, 1.500 lansatoare de rachete si 70.000 pachete de alimente, a adaugat ministrul apararii, Antti Kaikkonen.

- Finlanda, tara nealiniata, dar membra a Uniunii Europene, a anuntat luni ca a luat decizia 'istorica' de a trimite arme si munitii Ucrainei ca urmare a invadarii acestei tari de catre Rusia, informeaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la finalul summitului Alianței: Am invitat Finlanda și Suedia la reuniune, pentru ca ceea ce se intampla in Ucraina ne afecteaza pe toți. Rusia a spulberat pacea in Europa. Ucraina lupta pentru pace.