Berea artizanală, afacere de nișă în România Tot mai multi romani prefera berile artizanale facute cu ingrediente naturale in microberarii. Sunt mai scumpe, dar avantajul e ca sunt foarte aromate si gustoase. Micii berari se confrunta insa si ei cu noile provocari - pandemia si scumpirile la materie prima si energie. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol: tvrinfo.ro

