- O echipa de cercetatori britanici de la universitatile din Manchester si Leicester au dezvoltat drojdii care confera berii noi arome, conform unui studiu publicat miercuri, ei reusind sa gaseasca astfel o varianta cautata de berari inca din anii 1800, informeaza Xinhua.

- Oamenii au jucat un rol major in disparitia mamutilor linosi, a constatat un grup international de cercetatori in urma unui studiu publicat in Ecology Letters, informeaza agentia Xinhua si Science Daily. In cercetarea publicata joi, o echipa de oameni de stiinta condusa de Universitatea din Adelaide,…

- Oamenii de știința au identificat o gena specifica care dubleaza riscul de insuficiența respiratorie cauzata de Covid-19 și care ar putea explica de ce unele grupuri etnice sunt mai predispuse decat altele la boala grava, scrie Bloomberg, potrivit mediafax. Cercetatorii de la Universitatea…

- O echipa internationala de oameni de stiinta, coordonata de la Universitatea din Leicester, Marea Britanie, a reusit sa cartografieze intreaga planeta Uranus in spectrul infrarosu al luminii pentru prima oara, descoperind noi detalii despre misterioasele aurore si bizarul camp magnetic al acestei…

- Oamenii de știința din Statele Unite au proiectat un implant care poate trata depresia severa. Potrivit revistei Nature Medicine, autorii acestuia sunt mai mulți neurologi și psihiatri de la Universitatea din California.

- Asociația Producatorilor de Porumb din Romania (APPR) a ales Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV, fosta USAMV) pentru testarea potențialului genetic al hibrizilor de porumb, deoarece instituția ieșeana deține singurul fitotron din țara cu 11 camere climatice de tip…

- Vietuitoare salbatice din Australia, inclusiv koala, au fost incluse pe o lista cu sute de animale si plante native aflate pe cale de disparitie, informeaza Xinhua joi. Lista a fost intocmita in urma unui studiu lansat joi si publicat in jurnalul stiintific Ecology and Evolution, in incercarea…