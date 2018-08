Stiri pe aceeasi tema

- Bere rosie, cu ghimbir, miere si portocole sau bere ruseasca, cu 12% alcool, sunt doar cateva dintre bauturile care pot fi gustate in cadrul primului festival international de bere artizanala din Timisoara, care are loc in acest sfarsit de saptamana, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cu aproape o saptamana inainte de Craft Art TM (17-19 august, Parcul Rozelor, Timișoara), organizatorii de la Clinica de Bere anunța ca evenimentul devine cu intrare libera. Decizia vine dupa ce doi sponsori locali au venit cu o sponsorizare substanțiala. Primul festival internațional de bere artizanala…

- Regiunea de Dezvoltare Vest are la dispoziție, prin Programul Operațional Regional, axa prioritara 4 - Dezvoltare urbana, 150 de milioane de euro pentru exercițiul financiar 2014-2020. The post Banii europeni vor aduce lapte și miere in Timișoara, dar… nu se știe cand appeared first on Renasterea banateana…

- Familie din Oraștie, intoxicata cu ciuperci otravitoare. Un barbat in varsta de 51 de ani a murit vineri, in timp ce soția și fiul sau se afla in stare grava la spital, dupa ce au consumat cu toții ciuperci culese din padure. Reprezentanții DSP Hunedoara avertizeaza ca peste 30 la suta dintre cazurile…

- Melomanii amatori de folk vor avea parte de o seara speciala joi 5 iulie, de la ora 20, la Porto Arte in Timișoara, unde vor evolua in fața publicului trei nume binecunoscute ale genului: Marius Bațu, Calin Barcean și Cristi Buica. Cristian Buica, membru de marca al Cenaclurilor Flacara și Totuși, iubirea,…

- Spectacole de neuitat, prezentarea uniformelor, armelor și echipamentului din Primul Razboi Mondial sunt punctele de rezistența vreme de doua zile la Timișoara, intr-un festival care reconstituie istoria, in an centenar.

- Tinerii care formeaza grupul Baraka Artist au fost cenzurați de autoritați in timp unui festival la care participau cu o instalație inedita. Entitate artistica nonconformista, Baraka a expus, pe o suprafața de 50 de metri patrați, o lucrare care, pe langa piesa centrala, ce reinterpreteaza unul din…