BERD, teste de stres pentru o prăbuşire cu 40% a lirei turceşti De la inceputul acestui an, moneda turceasca a inregistrat insa o depreciere mai ampla. Potrivit surselor, acest exercitiu intern a ajuns la concluzia ca BERD ar putea face fata unei prabusiri de 40% a lirei turcesti, chiar daca ar inregistra pierderi. 'Ar fi o situatie serioasa, dar nu ar ameninta pozitia financiara a banci. Avem incorporata o anumita rezistenta', a declarat una dintre surse. Dupa ce in 2014 a incetat sa mai acorde credite in Rusia, Turcia a devenit cea mai importanta tara de operatiuni pentru BERD. In prezent, institutia financiara internationala are in Turcia proiecte,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

