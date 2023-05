Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat Acordul de Grant dintre țara noastra și Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare, in suma de 5,6 milioane de euro, in vederea realizarii proiectului „Deșeurile solide in Republica Moldova”.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, miercuri, intr-un discurs, ca reconstructia Ucrainei va reprezenta o dovada a infrangerii complete a “statului terorist” și a facut referire la intalniri importante pe care le-a avut. “Tocmai am participat la o intalnire cu un format special de sprijin…

- Fonduri in valoare de peste 1,1 miliarde de euro urmeaza sa fie mobilizate pentru proiecte sustenabile, sprijinite cu 150 de milioane de euro sub forma de garantii in cadrul InvestEU, iar de aceste fonduri urmeaza sa beneficieze si Romania, a anuntat Comisia Europeana, potrivit Agerpres. In cadrul programului…

- Preocupata de imbunatațirea relației cu beneficiarii sai și de a ține pasul cu timpurile moderne pe care le traim, societatea Apa Canal 2000 SA Pitești vine in sprijinul cetațenilor și anunța inființarea serviciului de Call Center, care este funcțional de la inceputul lunii martie. 0248 223 237 este…