BERD şi-a îmbunătăţit la 4,6% estimările privind avansul economiei româneşti în 2018 Comparativ cu precedentele prognoze din luna noiembrie 2017, BERD si-a imbunatatit estimarile privind evolutia economiei romanesti cu 0,4 puncte procentuale pentru acest an, de la 4,2% pana la 4,6%. "Cresterea economica in Romania ar urma sa se modereze treptat de la un nivel apropiat de 7% in 2017, cand a fost stimulata de politica fiscala expansionista si cresterea salariilor. In prezent se vede o revenire la niveluri mai sustenabile de 4,6% in 2018 si 4,2% in 2019", subliniaza BERD. La nivel general, BERD si-a imbunatatit semnificativ prognozele de crestere pentru 2018, dar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

