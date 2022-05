Stiri pe aceeasi tema

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a inrautatit estimarile privind evolutia economica a Romaniei in 2022 si in 2023, dupa o redresare de 5,9% in 2021, determinata in principal de consumul privat solid, se arata intr-un raport publicat marti de institutia financiara internationala.

- Gazprom se asteapta la o scadere a producției de gaze cu aproximativ 4% anul acesta, a anuntat joi Vitaly Markelov, adjunctul directorului general, un nou indiciu al impactului sanctiunilor asupra Rusiei, transmite Reuters. Markelov a declarat, fara a da amanunte suplimentare, ca firma estimeaza ca…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit semnificativ estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 4,8% cat estima in toamna pana la 2,2%, arata cel mai nou raport „World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala.

- Banca Mondiala a revizuit in scadere estimarea privind cresterea economiei Romaniei in 2022, cu 2,4 puncte procentuale fata de previziunile din ianuarie, la 1,9%, avertizand ca riscurile de incetinire, legate de razboiul din Ucraina si evolutia variantelor de Covid-19, sunt ridicate. Pentru 2023,…

- Previziunile economice ale CE pentru anul 2022 estimeaza ca, in urma unei expansiuni semnificative de 5,3% in 2021, economia UE va crește cu 4,0% in 2022 și cu 2,8% in 2023. In privința Romaniei, se estimeaza ca, in 2022, creșterea economica va fi de 4,2%, respectiv 4,5% in anul 2023. De asemenea, in…

- Economia Romaniei va crește cu circa 2,5% in acest an, estimarea fiind revizuita in jos dupa ce inainte de invadarea Ucrainei de catre Rusia previziunile aratau un avans de 4%, potrivit unui sondaj CFA Romania.

"In privinta Romaniei, previziunile economice din iarna anului 2022 estimeaza ca, in 2022, cresterea economica va fi de 4,2%, respectiv 4,5% in anul 2023", arata Comisia Europeana.