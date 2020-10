BERD inrautateste prognozele privind evolutia economica a Romaniei in 2020 si in 2021 Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a inrautatit estimarile privind evolutia economica a Romaniei in 2020 si in 2021, se arata intr-un raport publicat joi de institutia financiara internationala. Conform celor mai recente previziuni ale BERD, economia Romaniei ar urma sa inregistreze anul acesta o scadere cu 5%, fata de un declin de 4% previzionat in mai.



Pentru 2021, BERD se asteapta la o expansiune cu 3% a PIB-ului Romaniei, comparativ cu un avans de 4% previzionat in mai.