- Ministrul finantelor publice, Eugen Teodorovici, sustine ca faptul ca BERD (European Bank for Reconstruction and Development, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare) ar trebui sa isi actualizeze strategia pentru Romania, potrivit unui comunicat de presa al ministerului.

- Guvernul se imprumuta 450 de milioane de euro de la BEI, pentru cofinanțarea proiectelor pe fonduri. Memorandumul privind contractarea imprumutului pentru continuarea unor investitii in dezvoltarea rurala se afla pe ordinea de zi a ședinței de Guvern, a anuntat premierul Viorica Dancila. „Legat de…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) cumula la finele primului semestru din 2018 investitii totale, in Romania, de 8,1 miliarde de euro, un numar total de 423 de proiecte si 168 de proiecte in derulare, arata datele publicate pe site-ul institutiei financiare internationale.…

- Romania a semnat astazi, 1 august 2018, un Acord de imprumut cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare in valoare de 50 de milioane de euro, pentru Proiectul de imbunatatire a managementului riscurilor de dezastre.

- Parlamentul a ratificat in sedinta de astazi, 20 iulie, Acordul de imprumut dintre Republica Moldova si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare privind implementarea proiectului de interconectare a retelelor de energie electrica dintre Republica Moldova si Romania, Faza I, transmite IPN.

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat miercuri ca a investit 100 milioane de euro in obligatiuni subordonate emise de Banca Transilvania, in cadrul plasamentului privat de obligatiuni in valoare de 285 milioane euro efectuat de cea de-a doua mare banca din Romania, informeaza…

- Romania va construi doua penitenciare noi printr-un credit contractat de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), a declarat, sambata, la Botosani, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, conform agerpres.ro. Potrivit acestuia, imprumutul va fi utilizat atat pentru constructia…

