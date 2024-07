Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va debloca o finanțare de 18,2 milioane de euro pentru Republica Moldova, in cadrul unei strategii de reabilitare a infrastructurii feroviare a țarii. ,,Guvernul de la Chișinau a aprobat, pe 3 iulie, proiectul de lege privind ratificarea amendamentului la Acordul cu Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare, referitor […] The post BERD acorda un imprumut pentru reabilitarea infrastructurii feroviare din R.Moldova appeared first on Puterea.ro .