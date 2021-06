Stiri pe aceeasi tema

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a imbunatatit in mod semnificativ estimarile privind evolutia economica a Romaniei in 2021, prognozand o crestere de 6% in acest an, fata de un avans de 3% cat estima in luna septembrie a anului trecut, se arata intr-un raport publicat…

- „Maine (miercuri - n.red.) vom depune motiunea simpla impotriva ministrului Ghinea si, sa fim foarte clari, pe PNRR. Avem niste intrebari la domnul ministru Ghinea. De ce avem un program national facut de firme de consultanta incalcand legile din Romania? De ce prioritate de sute de milioane de euro…

- Intregul pachet alocat Romaniei din NextGeneration EU, 29,2 miliarde de euro prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) vine cu conditionalitati, sub forma unui plan de reforme in mai multe sectoare, scrie Ziarul Financiar. Reprezentantii Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene…

- Nicoleta Dumitrescu Deși pandemia a trecut inclusiv peste politica, pare ca oamenii care o slujesc, pana in panzele albe, sunt, in continuare, imuni la noul virus, deși nu este nicio confirmare ca acest lucru se intampla datorita administrarii vaccinului anti Covid-19. Slobozi la gura, cu atitudine…

- Ministerul Finantelor Publice a anuntat, vineri seara, ca Agentia de rating Standard & Poor’s a anuntat imbunatatirea perspectivei de la “negativ” la “stabil” aferenta ratingului acordat datoriei guvernamentale a Romaniei pe termen lung si scurt in moneda locala…

- UPDATE: ”Decizia Standard & Poor’s reprezinta o dovada a recunoasterii internationale a eforturilor Romaniei de consolidare fiscal-bugetara si confirma ca masurile adoptate au fost cele corecte, necesare pentru tara noastra si asteptate de catre partenerii externi. Totodata, am remarcat si estimarile…

- De asemenea, agentia a reconfirmat ratingul suveran aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in moneda locala si valuta.”Standard & Poor’s a precizat in comunicatul de presa publicat in data de 16 aprilie 2021 ca perspectiva stabila arata credibilitatea…

- Visa anunta ca programul sau Visa Innovation Program, o platforma de parteneriate intre startup-uri fintech, banci si antreprenori cu experienta din regiunea Europei de Sud-Est, se extinde in mai multe tari, inclusiv in Romania, cu scopul de a atrage mai multe fintech-uri. Startup-urile care vor fi…