Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat miercuri ca a investit 100 milioane de euro in obligatiuni subordonate emise de Banca Transilvania, in cadrul plasamentului privat de obligatiuni in valoare de 285 milioane euro efectuat de cea de-a doua mare banca din Romania, informeaza un comunicat de presa al institutiei financiare internationale.