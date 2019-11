Stiri pe aceeasi tema

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a imbunatatit estimarea de crestere a economiei Romaniei in acest an cu 0,8 puncte procentuale, la 4%, mentionand ca avansul este sustinut in mare parte de consum, in timp ce previziunea pentru 2020 a fost mentinuta la 3,2%. Deficitul bugetar…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) prognozeaza pentru anul 2019 o crestere a PIB-ului Moldovei cu 3,8%, iar pentru 2020 - cu 4%. Comparativ cu prognoza din mai, cresterea a fost majorata cu 0,3 p.p. si, respectiv, 0,2 p.p.

- Joi, la Primaria Craiova, a debutat proiectul „Green City Action Plan“ (GCAP), derulat cu finantare nerambursabila de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD). Proiectul vizeaza realizarea unui plan pe termen lung pentru includerea Craiovei in randul oraselor „verzi“, ecologice.…

- Traficul din Bucuresti ramane de cosmar, cu toate ca in jumatate dintre intersectiile din oras exista deja semafoare inteligente, care ar trebui sa dirijeze eficient traficul. Iata de ce se intampla asa si cine ar trebui sa ia masuri ca sa nu-si mai piarda zilnic bucuresteanul in trafic de doua ori…

- Potrivit datelor ajustate in functie de variatiile sezoniere, PIB-ul SUA a crescut in ritm anual cu 2% in perioada aprilie-iunie 2019, fata de un avans de 3,1% in primele trei luni din acest an. Economistii se asteapta la o expansiune de 2% in trimestrele trei si patru din 2019. Cheltuielile…

- Disputele comerciale și incertitudinele privind Brexitul au dus, din nou, la inrautațirea estimarilor privind evoluția economiei mondiale in 2019 și 2020, avertizeaza, joi, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), potrivit MEDIAFAX.OECD estimeaza ca economia mondiala va…