BERD a imbunatatit estimarea de crestere a economiei Romaniei pentru acest an. In schimb, deficitul va trece de 3%

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a imbunatatit estimarile privind evolutia economiei Romaniei in 2019 si a mentinut prognoza privind PIB-ul in 2020, se arata intr-un raport publicat miercuri de institutia financiara internationala, scrie Agerpres. Conform celor…

- "Aflu multe lucruri despre sectorul 5 și vreau sa ma refer la ce spunea Tatiana. Sectorul privat și implicarea investitorilor este extrem de importanta. BERD are un istoric foarte lung al colaborarii cu primaria. Noi putem finanța primaria, putem sa-i ajutam in structura financiara, dar eu privesc…

- Jumbo, cel mai mare retailer de jucarii din Grecia, a raportat un avans de 7,8% a profitului net in anul financiar ce s-a incheiat la 30 iunie 2019, datorita cresterii rapide a afacerii din Romania, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Retailerul, care are 52 de magazine in Grecia si inca 27 in…

- Retailerul, care are 52 de magazine in Grecia si inca 27 in Romania, Bulgaria si Cipru, a raportat un profit anual net de 162,9 milioane de euro (179,27 milioane de dolari), de la 151,10 milioane de euro in precedentul an fiscal. Vanzarile au urcat cu 8,2% in trimestrul doi din 2019, depasind…

- Liga Natiunilor UEFA va avea o noua structura incepand cu editia 2020/21, cuprinzand cate 16 echipe in Ligile A, B si C si 7 echipe in Liga D. Echipele vor fi alocate pe baza clasamentului general, cel inregistrat la finalul editiei inaugurale, in sezonul 2018/19. UEFA a decis sa faca aceasta…

- Principalul motiv pentru cetatenii din Uniunea Europeana care lucrau anul trecut in regim part-time era ca "nu si-au gasit un loc de munca cu norma intreaga" (26%), urmat de "ingrijirea copiilor sau a persoanelor aflate in incapacitate" (24%), arata datele publicate miercuri de Oficiul European de…

- Comisia Europeana: Deficitul de incasare a TVA este de 36% și plaseaza Romania pe primul loc in UE Romania a inregistrat cel mai mare deficit de incasare a TVA la nivel national, 36% din veniturile din TVA preconizate nefiind incasate in 2017, tara fiind pe primul loc din Uniunea Europeana (UE) a anuntat,…

- Romania (36%) este urmata de Grecia (34%) si Lituania (25%). Cele mai mici deficite sunt in Suedia, Luxemburg si Cipru, unde veniturile din TVA sunt deficitare in medie cu doar 1%. In termeni absoluti, cel mai mare deficit de incasare a TVA, de 33,5 de miliarde euro, a fost inregistrat in Italia.In…