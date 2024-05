Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare a subscris 11 la suta din acțiunile companiei Premier Energy PLC, tranzacționate la Bursa de Valori București, pentru care a platit 77 milioane de lei. Acțiunile companiei Premier Energy PLC au fost listate oficial la Bursa de Valori București, incepand de marți, 28 mai. Banii obținuți din capitalizarea oferita […] The post BERD a devenit acționar la Premier Energy PLC cu 11 la suta din acțiuni appeared first on Puterea.ro .