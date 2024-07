Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a investit intr-un pachet minoritar de actiuni ale companiei de IT AROBS Transilvania Software, pentru a o sustine in implementarea strategiei sale de crestere regionala in Europa Centrala si de Est, arata un comunicat al instituției financiare. Investitia BERD a facut parte dintr-o oferta primara si secundara de […] The post BERD a cumparat un pachet minoritar de acțiuni, la o companie IT din Cluj appeared first on Puterea.ro .