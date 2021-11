Stiri pe aceeasi tema

- USR PLUS sustine ca masuratori ale calitatii aerului arata ca nivelul de poluare din Bucuresti ar fi crescut cu 97% in luna octombrie fata de perioada iulie-septembrie. Formatiunea atrage atentia asupra faptului ca aceasta crestere a poluarii se inregistreaza la o luna de la demiterea lui Octavian Berceanu…

- Octavian Berceanu (USR PLUS) a fost eliberat din funcție de premierul Cițu pe 20 septembrie. Prin repetatele apariții in media, pe tema gunoaielor care ajung in Romania din alte țari, Berceanu reușise sa-și creeze o imagine pozitiva, demiterea sa fiind criticata și de unii adversari politici. Fostul…

- Tudor Chirila, omul pe care Klaus Iohannis l-a chemat, in timpul protestelor, la consfatuiri la Palatul Cotroceni, lanseaza un atac fara precedent la premierul pus de președinte la Palatul Victoria. Chirila il numește "ticalos" pe Florin Cițu, dupa ce l-a demis pe șeful Garzii de Mediu, Octavian…

- Fostul sef al Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, spune ca exista o foarte puternica mafie a gunoaielor in Romania, iar miliarde de euro sunt in joc. Dupa ce a fost schimbat ieri din functie de premier, Berceanu acuza presiuni politice asupra comisarilor mediu. In emisiunea Desteptarea la Europa FM…

- Demiterea lui Octavian Berceanu de la sefia Garzii de Mediu l-a determinat pe jurnalistul Lucian Mindruta sa-i trimita un mesaj extrem de dur premierului Florin Citu. De asemenea, el a criticat dur sistemul de sinecuri practicat de partidele din Romania. Jurnalistul Lucian Mindruta a postat pe Facebook…

- Premierul Florin Cițu a explicat de ce a fost schimbat șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu. „I s-a retras sprijinul politic”, a spus Cițu, care a facut referire și la cazul fostului prefect al Capitalei, Traian Berbeceanu. „In acest moment, toți cei care au fost numiți politic prin aceasta…

- Clotilde Armand, primarul USR PLUS al Sectorului 1, a comentat inlocuirea lui Octavian Berceanu din fruntea Garzii de Mediu in baza unei decizii a premierului Florin Cițu. ”Wow, inlocuitorul este fiul unui primar PNL din județul Calarași”, a spus Armand. Clotilde Armand a scris un mesaj pe…

- Artistul Tudor Chirila l-a facut ticalos pe premierul Florin Cițu pentru ca l-a dat afara pe Octavian Berceanu din funcția de șef al Garzii de Mediu și ca i-a epurat pe toți membrii numiți de USR PLUS in diverse posturi de decizie. Conform lui Chirila, oamenii sunt zburanți pentru ca PNL sa poata acapara…