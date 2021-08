Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul sef al Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, atrage atentia asupra arderilor de miristi care duc la poluarea grava a aerului, el aratand ca, pe de-o parte, focul pus de oameni pe campuri este greu de gestionat de catre fortele de interventie, iar, pe de alta parte, cenusa provenita…

- BUCUREȘTI, 2 iul – Sputnik. O informație de ultima ora cutremura opinia publica și poate genera un mega scandal internațional! O cantitate uriașa de peste 150 de tone ”din celebra arma chimica, Agent Orange sunt depozitate” in apropierea Capitalei. ”Orașul Bragadiru adapostește peste 150 de tone…

- Comisarul sef al Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, afirma ca numarul de comisari pe care ii are institutia pe care o conduce este mai mic decat numarul politistilor locali din oricare dintre cele sase sectoare ale Capitalei, anunța news.ro. "Numarul de comisari din Garda de Mediu…

- Comisarul sef al Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu a afirmat la digi24 ca numarul de comisari pe care ii are institutia pe care o conduce este mai mic decat numarul politistilor locali din oricare dintre cele sase sectoare ale Capitalei.

- Doua slepuri incarcate cu peste o mie de tone de deseuri, aduse din Bulgaria pentru o firma din Bucuresti, au fost depistate de politistii de frontiera in Portul Murfatlar, marfa urmand sa fie returnata expeditorului. Garda de Coasta a informat, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca politistii…

- Toate REMAT-urile din tara „vor fi controlate” Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu. Foto: Agerpres Garda de Mediu a anunțat ca va face controale la toate Remat-urile din București, dupa ce într-unul dintre aceste centre a izbucnit ieri un incendiu. Seful Garzii de Mediu, Octavian…

- Este alerta in vestul tarii, unde comisarii Garzii de Mediu sunt pe urmele filierelor care importa deseuri. In urma unui amplu control, desfasurat in aceste zile, autoritatile au descoperit o noua practica – ingropatul gunoiului in perimetrul balastierelor. Este o metoda la indemana, in conditiile in…

- Peste 200 de polițiști și jandarmi participa la perchezițiile care au loc, joi, in județul Calarași, in localitatea Sarulești, din județul Calarași, unde autoritațile au suspiciuni ca sunt depozitate ilegal deșeuri care ar urma sa fie arse, transmite Digi24. Comisarii de la Garda de Mediu au banuiala…